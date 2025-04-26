Безпринциповість Класичного: хто з футболістів між Динамо та Шахтарем обирав обох

Що таке Українське Класичне? Принципове протистояння між київським Динамо та донецьким Шахтарем, яке налічує вже майже 200 матчів. Вболівальники одного клубу в більшості випадків ненавидять інший. Таке ж сприйняття команд зазвичай мають і футболісти, вони з малого віку вже відчувають цей нерв, і що більше часу гравець проводить в одній з команд, то більше не любить суперника.

Ми вже неодноразово чули, як гравці клянуться, що ніколи не перейдуть в той чи інший клуб. З нещодавнього, в Динамо так сказав Микола Шапаренко, з Шахтаря – на той момент вже ексгравець Віктор Коваленко.

Звісно, не всі футболісти настільки принципові. Наприклад вихованець "гірників" Олександр Піхальонок вже майже рік представляє Динамо. Але перш ніж перейти в стан принципового суперника він багато сезонів ходив іншими клубами, тому, очікувано, що ставлення змінилося.

Цього не вийде сказати про представників нашого списку. Тут будуть гравці, які напряму переходили з Шахтаря в Динамо та навпаки. Трохи історичної довідки: за всю історію таких трансферів було 74 (!), включно з переходами між академіями. В часи Незалежності – вже 22, але між основними командами лише 6. Саме про них ми й поговоримо.

Андрій Ковтун

Перший футболіст в історії незалежної України, який пограв за обидва клуби. Першою командою голкіпера було київське Динамо. Ще влітку 1990 року він перейшов у Шахтар. За "гірників" виступав 2 сезони, провів 48 матчів (17 "сухих") та повернувся у Київ, проте спершу в другу команду. З часом став залучатися і до основної, але виграти конкуренцію на воротарській позиції так і не зміг.

У стані киян Ковтун провів 3 сезони, але на поле виходив лише 30 разів. Що цікаво, за Динамо Андрій також 17 матчів відстояв на нуль, та і пропустив лише 15 голів. Доволі вражаюча статистика. Загалом Ковтун входить у топ-15 воротарів за кількістю сухих матчів у чемпіонаті України. В нього їх 75 за всю кар'єру.

Андрій Ковтун у складі Ворскли ФК Ворскла

У 2002 році Ковтун повісив бутси на цвях, але ненадовго – вже за чотири роки почав виступати за друголігову Княжу (Щасливе). А в наступному сезоні представляв ФК Ірпінь у Кубку України серед аматорів. Після завершення кар’єри нетривалий час очолював київський ЦСКА та рівненський Верес. З 2011 по 2022 рік був тренером воротарів у Олександрії, а наразі тренер воротарів у другій команді Руха.

Досягнення з Динамо:

Володар Кубка України (1): 1995/96.

Чемпіон Європи (Збірна СРСР U-21): 1990.

Сергій Ребров

Один з найвідоміших у минулому футболістів Динамо, на диво, починав свій шлях з донецького Шахтаря. Щоправда, у складі "гірників" він провів лише сезон-1991/92 в УПЛ. Молодий нападник за 25 матчів забив 11 м’ячів та віддав 2 асисти. Один з голів відбувся саме в грі проти киян, що, мабуть, остаточно запевнило керівництво клубу підписати талановитого нападника. Без сумніву, це було одне з найкращих рішень в історії Динамо.

Дует Реброва з Андрієм Шевченком наводив жах на усіх суперників, навіть на Реал чи Барселону. Сергій трохи довше, порівняно з Шевченком, був у складі Динамо, раніше повернувся до команди після періоду в Європі та раніше закінчив кар’єру, ставши справжньою легендою киян та українського футболу. Його 123 голи в УПЛ є другим найкращим показником в історії турніру.

Сергій Ребров ФК Динамо Київ

Перші кроки в тренерстві Ребров робив у Динамо. Більшість фанатів вважають той період чи не найкращим за останні 20 років. Київ повернув додому чемпіонства, клуб виходив у чвертьфінал Ліги Європи та плейоф Ліги чемпіонів. Та і за часів Реброва розкрилося одразу декілька талантів, як от Циганков, чи Буяльський.

"Коли я переходив з Шахтаря в Динамо, то між клубами не було того суперництва, яке є зараз. В ті часи Динамо було номером один, а Шахтар, хоч і намагався чогось досягти, але це все одно були команди різних рівнів", – розповідав Ребров.

Досягнення

Як гравець Динамо:

Чемпіон України (9): 1992/93, 1993/94, 1994/95, 1995/96, 1996/97, 1997/98, 1998/99, 1999/2000, 2006/07.

Володар Кубка України (8): 1992/93, 1995/96, 1997/98, 1998/99, 1999/00, 2005/06, 2006/07.

Володар Суперкубка України: 2006.

Володар Кубка чемпіонів Співдружності (3): 1996, 1997, 1998.

Найкращий бомбардир чемпіонату України: 1997/98.

Як тренер Динамо:

Чемпіон України (2): 2014/15, 2015/16.

Володар Кубка України (2): 2013/14, 2014/15.

Володар Суперкубка України: 2016.

Двічі увійшов у топ-50 найкращих тренерів світу (журнал FourFourTwo): 2015 – 33 місце, 2016 – 35 місце.

Тренер сезону в Україні (2): 2014/15, 2015/16.

Олег Матвєєв

Кар’єра Матвєєва в УПЛ розпочиналася в Динамо. Так, він прийшов до киян ще у часи СРСР, проте встиг пограти в незалежній Україні. За 15 матчів у сезоні-1992 Олег забив лише раз та ще двічі відзначився гольовою передачею.

А потім між Динамо та Шахтарем відбувся обмін гравцями. Кияни отримали майбутню легенду Сергія Реброва, а "гірники" підписали Матвєєва. Він чудово влився в новий колектив, ставши лідером. Зіграв 172 поєдинки, відзначився 77 голами та віддав 21 асист. Прекрасна статистика за 8 сезонів, при тому, що в останніх трьох він майже не грав. За голами Матвєєв досі входить у топ-10 бомбардирів Шахтаря в історії.

Олег Матвєєв Фото: ФК Шахтар

"Мій перехід з Динамо в Шахтар – частина негласного обміну на Сергія Реброва. Це правда, так. Я згодом дізнався, що це так. Особливого значення для мене не мало, на яких умовах я переходив до Шахтаря, і хто там кому доплачував. Чув, що за Реброва була якась компенсація. Але його хотіло Динамо, а мене хотів Шахтар. Мені так здавалося, що Ребров був потрібнішим за Динамо. Тож факт такого обміну підтверджую", – зізнався Матвєєв у інтерв'ю Fanday.

Досягнення

У складі Динамо:

Чемпіон світу (U-16): 1987.

У складі Шахтаря:

Володар Кубка України (2): 1994/95, 1996/97.

Найкращий бомбардир чемпіонату України: 1996/97.

Володимир Ковалюк

Це один з найнепримітніших трансферів між Динамо та Шахтарем. Ковалюк майже не грав у складі киян (всього три матчі за основну команду) та зовсім трохи виступав за "гірників" (6 поєдинків за основу та 4 за другу команду).

Загалом протягом кар'єри захиснику було важко закріпитися в одній команді. Він змінив 15 колективів (разом з другими командами грандів), та у більшості не провів навіть 50 поєдинків. Винятками є івано-франківський Спартак (146 ігор), Волинь Луцьк (120), російський Уралан Еліста (62) та Скала Стрий (58).

Володимир Ковалюк УПЛ

Зараз Ковалюк очолює друголіговий Пробій Городенка. Його команда наразі впевнено очолює групу A та претендує на вихід у Першу лігу України.

"Моїм конкурентом в Динамо був Віталій Косовський. Він грав дуже сильно. Та ще й треба враховувати, що експериментувати Лобановський не любив. Якщо людина грає, він міняти її не буде. Сидячи в запасі, мусив терпіти та очікувати свого часу. Але мені чекати не хотілося. Підійшов до Лобановського і кажу: "Хочу грати". "Чекай, – відповідь була короткою. – Шанс буде". Але я волів перейти на умовах оренди в Шахтар. Зрозумів, що поспішив, коли почув звістку про травму Косовського. Але така футбольна доля. В Донецьку теж був цікавий етап кар’єри. Хоча, звісно, Шахтар тоді був не настільки сильний як зараз. Залишитися вартувало, щоб довше попрацювати під керівництвом Лобановського", – згадував Ковалюк.

Досягнення з Динамо:

Переможець Першої ліги (за другу команду).

Олександр Гладкий

Легенда українського футболу чимось нагадує Златана Ібрагімовича: Гладкий, як ніхто інший, вміє подорожувати. Він єдиний гравець в історії України, який виступав за Шахтар, Динамо, Дніпро та Металіст. Проте на відміну від Златана, Олександр не всюди показував високий рівень футболу.

У складі "гірників" Олександр грав двічі, провів загалом 185 матчів, забив 63 м'ячі та віддав 32 асисти. Влітку 2016 року він змінив прописку на Київ. Проте це рішення було вкрай невдалим. Гладкий взяв собі 7 номер, заявляв про великі амбіції, але за 11 матчів у біло-синій футболці не забив жодного м’яча. Тому закономірно покинув команду та став черговим провальним трансфером киян.

Олександр Гладкий ФК Динамо Київ

"Сергій Ребров був ініціатором мого переходу до Динамо. Можна сказати, що це був найбільш невдалий період у моїй кар'єрі, і цього я не приховую. У мене взагалі нічого не виходило. Як і кілька років тому, я знову пішов в оренду до Карпат. Чому не вдалося? Не зміг звикнути до стилю гри команди. Футбол Шахтаря та навіть Карпат був іншим. Я багато працював, але не вийшло і нічого додати. Я в жодному разі нікого не звинувачую. Причина була лише в мені", – казав Гладкий.

Досягнення у складі Шахтаря:

Чемпіон України (3): 2007/08, 2009/10, 2010/11.

Володар Кубка України (2): 2007/08, 2015/16.

Володар Суперкубка України (4): 2008/09, 2010/11, 2014/15, 2015/16.

Володар Кубку УЄФА: 2008/09.

Жуніор Мораєс

Якби це був топ найскандальніших переходів, то бразилець точно посів би перше місце. Нападник прийшов у Динамо у 2015 році, став стабільно основним гравцем та улюбленцем фанатів. Було відчуття, що це майбутнє "динамівське серце". Він був тим легіонером, який на собі відчував нерв протистоянь Шахтаря та Динамо. Всі ж пам’ятають бійку Мораєса в українському "Класичному"?

Тож ніхто не очікував того, що сталося влітку 2018-го. Мораєс, у якого щойно закінчився контракт з Динамо, підписав угоду з Шахтарем. Так, про це були чутки ще за пів року до переходу, але сам нападник все заперечував. Але це сталося. Бразилець став ворогом номер 1 для київської публіки, футболісти Динамо не тиснули йому руки та доволі грубо грали в очних протистояннях.

Жуніор Мораєс ФК Шахтар

Та потрібно відзначити, що цей перехід був вкрай вдалим. Загалом Мораєс чудово себе показав у обох клубах. За Динамо він забив 34 м'ячі за 85 матчів, а у складі "гірників" за 106 поєдинків відзначився 62 рази. Ба більше, у донецькому клубі Жуніор отримав громадянство України та почав викликатися до національної збірної, за яку зіграв 11 поєдинків та одного разу відзначився голом.

"Насправді, я давно хотів висловитися, але мовчав, тому що розумів, які можуть бути наслідки. Період в Динамо був відмінним для мене, і я пишаюся тим, що грав за цей клуб. Але у нас були розбіжності з президентом. Те, як обговорювалося подовження мого контракту, було нешанобливо і некоректно. Після цього я вирішив, що не буду продовжувати контракт з Динамо. І тут з'явився інтерес Шахтаря. Було дуже складно ухвалити це рішення. Все-таки перейти в стан головного суперника... Але моя сім'я вже дуже добре адаптувалася в Україні, і я звик до УПЛ. Шахтар для моїх цілей був ідеальним клубом, щоб зробити крок вперед і розвиватися. Сьогодні я можу сказати, що це був правильний вибір, і я щасливий. Радий, що зміг пограти за обох українських грандів. Це привілей не для всіх", – розповів Мораєс в інтерв'ю Вацку.

Досягнення

У складі Динамо:

Чемпіон України: 2015/16

Володар Суперкубка України: 2016/17

У складі Шахтаря:

Чемпіон України (2): 2018/19, 2019/20.

Володар Кубка України: 2018/19.

Найкращий бомбардир УПЛ (2): 2018/19, 2019/20.

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Є ще три відомі більшості фанатів футболісти, які свого часу напряму переходили між затятими ворогами. Це Андрій Тотовицький, Богдан В’юнник та Сергій Чоботенко. Про всі трансфери цих гравців були на рівні академій. Та й ніхто з них так і не зумів закріпитися в жодному з грандів.

Тотовицький набув слави в українському футболі у складі Зорі, Чоботенко зараз є лідером житомирського Полісся, А В’юнник – грає у Польщі, де є одним з лідерів Лехії та стабільно викликається у молодіжну збірну.