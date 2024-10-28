Конопля – про Караваєва: Закралася думка, що він може нам забити

Захисник донецького Шахтаря Юхим Конопля розповів, що під час виходу гравця Динамо Олександра Караваєва на поле, у нього закралася думка, що динамівець може забити "гірникам" гол.

Його слова передає Sportarena.com.

"Думаю, всі бачили, що ми перегравали Динамо. Так було і у першому таймі, і на початку другого. Звісно, ​​після вилучення Криськіва все стало інакше. Нам потрібно було внести певні корективи та утримати переможний для нас рахунок. Проте Динамо має класних виконавців. Караваєв вийшов на заміну та забив гол. Причому класний гол. Розкажу, коли він виходив на заміну, у мене закралася думка, що може нам забити", – сказав Конопля.

Нагадаємо, зустріч Динамо – Шахтар завершилась внічию – 1:1. На 48-й хвилині донецький клуб зумів дотиснути своїх опонентів, заштовхавши м'яч у ворота. Артем Бондаренко став автором голу. Під завісу гри Олександр Караваєв своїм точним пострілом відновив паритет та врятував Динамо від поразки.

Після 10 турів УПЛ "біло-сині" лідирують в турнірній таблиці чемпіонів із 26 балами в активі, "гірники" йдуть 4-ми, набравши 20 очок.