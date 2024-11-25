Молодий талант Динамо сумнівається у своєму майбутньому в клубі – журналіст

Вінгер Динамо Назар Волошин не впевнений, чи варто йому продовжувати кар’єру в київському клубі.

Про це повідомив журналіст Ігор Бурбас.

За його інформацією, Динамо запропонувало Волошину новий контракт на три роки. 21-річний футболіст задоволений тими умовами, які прописані в угоді, але питання в іншому – Назар хоче отримувати більше ігрового часу. Остаточної відповіді гравець поки не дав.

Останнім часом Волошин справді став отримувати значно менше хвилин. Цього сезону молодий вінгер взяв участь у 20 матчах, але у старті вийшов лише 7 разів. На його рахунку 1 гол та 3 асисти.

Нагадаємо, також Бурбас розповів про подальшу долю в Динамо колумбійського захисника Браяна Себальйоса.