Шаран повернувся в Олександрію та очолив другу команду "містян"

Відомий український тренер Володимир Шаран повернувся в Олександрію.

Про це повідомляє пресслужба "містян".

54-річний український фахівець очолив другу команду клубу – Олександрію-2.

Раніше Шаран очолював основну команду Олександрії. "Містяни" під його керівництвом двічі змогли повернутися в УПЛ, а сезоні-2018/19 завоювали бронзові медалі. Також під його керівництвом команда вперше виступала у Лізі Європи, це стало в сезоні-2019/20. Тоді на груповому етапі Олександрія зазнала трьох поразок та тричі зіграла внічию, не вийшовши у підсумку з групи.

Нагадаємо, що останнім клубу Шарана був Минай, який тренер покинув у травні 2023 року. Також фахівець відомий по роботі з Карпатами, Закарпаттям та іншими клубами.

Напередодні Олександрія оголосила про продовження контракту з воротарем Віктором Долгим.