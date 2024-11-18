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Поклала трьох на газон і відправила м'яч у ворота: легенда жіночого футболу забила фантастичний гол

Богдан Войченко — 18 листопада 2024, 12:35
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Поклала трьох на газон і відправила м'яч у ворота: легенда жіночого футболу забила фантастичний гол

Легендарна бразильська футболістка Марта у свої 38 років продовжує "запалювати" на полі.

Гравчиня Орландо Прайд відзначилася фантастичним голом у ворота Канзас-Сіті (3:2), завдяки чому її команда вийшла у фінал Кубку США.

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Хавбек команди господарів отримала м'яч у центрі поля та зробила ривок у бік воріт суперниць. Марта дійшла до штрафного майданчика, після чого поклала на газон двох захисниць, потім голкіпера, і забила вже у порожні ворота.

@espn A STUNNING GOAL FROM THE LEGEND 😮‍💨 #NWSL #Soccer #Marta ♬ original sound - ESPN

Нагадаємо, цього сезону на рахунку бразильської футболістки 11 голів та 1 асист у 25 матчах чемпіонату США.

Поки що Марта не говорить, коли буде завершувати свою довгу та успішну кар'єру, проте, судячи із її нинішньої форми, зараз про це і мови бути не може.

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