Поклала трьох на газон і відправила м'яч у ворота: легенда жіночого футболу забила фантастичний гол

Легендарна бразильська футболістка Марта у свої 38 років продовжує "запалювати" на полі.

Гравчиня Орландо Прайд відзначилася фантастичним голом у ворота Канзас-Сіті (3:2), завдяки чому її команда вийшла у фінал Кубку США.

Хавбек команди господарів отримала м'яч у центрі поля та зробила ривок у бік воріт суперниць. Марта дійшла до штрафного майданчика, після чого поклала на газон двох захисниць, потім голкіпера, і забила вже у порожні ворота.

Нагадаємо, цього сезону на рахунку бразильської футболістки 11 голів та 1 асист у 25 матчах чемпіонату США.

Поки що Марта не говорить, коли буде завершувати свою довгу та успішну кар'єру, проте, судячи із її нинішньої форми, зараз про це і мови бути не може.