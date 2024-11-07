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Спасіння ціною у ворота: голкіпер зламав "рамку" під час ефектного сейву

Богдан Войченко — 7 листопада 2024, 21:38
Голкіпер та ворота
Спасіння ціною у ворота: голкіпер зламав рамку під час ефектного сейву

Суворість англійського футболу зашкалює тоді, коли мова йде любительську лігу, де часом відбуваються шалені речі.

У нещодавньому матчі одного з таких дивізіонів голкіпер став героєм епізоду, у якому були зламані ворота.

Воротар вийшов занадто далеко, за що суперник хотів покарати його, проте наш герой зробив усе можливе, щоб врятувати команду.

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М'яч після перекидки влучив у поперечку, а голкіпер, залетівши у ворота, був змушений робити сейв із близької відстані після добивання. І він це зробив!

Великим мінусом стало те, що футболіст під час порятунку воріт зачепився шипами за сітку та у стрибку вирвав задню частину воріт.

@buzzspor Mükemmel bir kurtarış 👀🔥🧤 #goalkeeper #saved ♬ original sound - buzzspor

На жаль, цей ефектний сейв коштував гравцю здоровʼя. Футболіст пошкодив ногу та був замінений, проте хайлайт назавжди залишиться у соцмережах!

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