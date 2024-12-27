Легендарний Недвед працюватиме у Саудівській Аравії
Павел Недвед
УЄФА
Легендарний чеський ексфутболіст і володар Золотого м’яча 2003 року, Павел Недвед, погодився працювати у чемпіонаті Саудівській Аравії.
Про це повідомляє Expres.cz.
За їхньою інформацією, з 1 січня 2025 року Недвед стане спортивним директором клубу Аль-Шабаб із Ер-Ріяда. Наразі команда, за яку виступають Яннік Феррейра Карраско та Джакомо Бонавентура, посідає шосте місце у турнірній таблиці чемпіонату Саудівської Аравії з 23 очками у 13 матчах.
З 2010 до 2022 року Недвед обіймав різні посади в керівництві Ювентуса. Разом з іншим менеджементом туринського клубу покинув свою посаду в 2022 році після скандалу з фіктивним приростом капіталу.
Раніше Золотий м’яч Недведа назвали одним із найбільш несправедливих у історії.