Легендарний Недвед працюватиме у Саудівській Аравії

Легендарний чеський ексфутболіст і володар Золотого м’яча 2003 року, Павел Недвед, погодився працювати у чемпіонаті Саудівській Аравії.

Про це повідомляє Expres.cz.

За їхньою інформацією, з 1 січня 2025 року Недвед стане спортивним директором клубу Аль-Шабаб із Ер-Ріяда. Наразі команда, за яку виступають Яннік Феррейра Карраско та Джакомо Бонавентура, посідає шосте місце у турнірній таблиці чемпіонату Саудівської Аравії з 23 очками у 13 матчах.

З 2010 до 2022 року Недвед обіймав різні посади в керівництві Ювентуса. Разом з іншим менеджементом туринського клубу покинув свою посаду в 2022 році після скандалу з фіктивним приростом капіталу.

Раніше Золотий м’яч Недведа назвали одним із найбільш несправедливих у історії.