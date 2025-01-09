Легенда Ювентуса став спортивним директором саудівського клубу
Павел Недвед
Аль-Шабаб
Колишній півзахисник Ювентуса Павел Недвед став спортивним директором саудівського Аль-Шабаба.
Про це повідомляє пресслужба "білих левів".
Зазначимо, що довгий час легендарний чех обіймав посаду віцепрезидента Ювентуса, яку залишив у 2022 році.
Окрім туринського клубу, Недвед виступав за Лаціо та празьку Спарту. У 2003 році Павел став володарем Золотого м'яча.
Після 13 зіграних турів Аль-Шабаб займає шосте місце у турнірній таблиці чемпіонату Саудівської Аравії, маючи у своєму активі 23 очки.
У складі Аль-Шабабу грають колишній футболіст Атлетико Яннік Карраско та ексхавбек Мілана Джакомо Бонавентура.
Раніше Мехді Бенатія отримав призначення у структурі Марселя.