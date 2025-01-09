Легенда Ювентуса став спортивним директором саудівського клубу

Колишній півзахисник Ювентуса Павел Недвед став спортивним директором саудівського Аль-Шабаба.

Про це повідомляє пресслужба "білих левів".

البالندوري "بافيل نيدفيد" يبدأ فصلاً جديدًا بالأسود والأبيض 🖤🤍 pic.twitter.com/wXJ95eJfgv — نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) January 8, 2025

Зазначимо, що довгий час легендарний чех обіймав посаду віцепрезидента Ювентуса, яку залишив у 2022 році.

Окрім туринського клубу, Недвед виступав за Лаціо та празьку Спарту. У 2003 році Павел став володарем Золотого м'яча.

Після 13 зіграних турів Аль-Шабаб займає шосте місце у турнірній таблиці чемпіонату Саудівської Аравії, маючи у своєму активі 23 очки.

У складі Аль-Шабабу грають колишній футболіст Атлетико Яннік Карраско та ексхавбек Мілана Джакомо Бонавентура.

Раніше Мехді Бенатія отримав призначення у структурі Марселя.