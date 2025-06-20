Легенда Ювентуса залишить пост спортивного директора саудівського клубу

Легендарний чеський футболіст Павел Недвед залишає пост спортивного директора саудівського клубу Аль-Шабаб.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

52-річний Недвед обійняв цю посаду 8 січня 2025 року. Втім – не пропрацював на ній і півроку.

У сезоні 2024/25 Аль-Шабаб посів шосте місце в чемпіонаті Саудівської Аравії, набравши 60 очок.

До вояжу у Саудівську Аравію Недвед довгий час був віцепрезидентом Ювентуса. За туринський клуб він виступав і як гравець. У 2003 році став володарем Золотого м'яча.

Раніше стало відомо, що колишній голкіпер Динамо, а нині воротар Аль-Шабаба Георгій Бущан, може продовжити кар'єру в чемпіонаті Франції.