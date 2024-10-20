Дженоа визначився з планами щодо Балотеллі

Дженоа вирішив не підписувати скандального форварда Маріо Балотеллі.

Про це повідомляє Джанлука Ді Марціо.

Раніше агент нападника Енцо Райола заявив, що рішення генуезького клубу стане відоме після матчу Серії А проти Болоньї, який відбувся вчора і завершився внічию 2:2.

Керівництво Дженоа вирішило, що у клубу є фінансові можливості дати контракт Балотеллі. Проте тренерський штаб команди вирішив відмовитись від послуг скандального форварда. Вони вважають, що з точки зору травм найгірший відрізок для "Грифонів" уже позаду.

Нагадаємо, однією з причин виходу Дженоа на ринок вільних агентів стала важка травма Руслана Маліновського. Раніше клуб уже підписав Гастона Перейро.

Балотеллі залишається в статусі вільного агента з літа поточного року, коли форвард покинув Адана Демірспор.