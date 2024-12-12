Власник Роми близький до придбання Евертона

Власник Роми Ден Фрідкін, в якій грає Артем Довбик, практично досяг угоди із Фарадом Моширі щодо придбання Евертона.

Про це повідомляє Talksport.

Бізнесмен придбає 94% акцій "ірисок", але Моширі практично нічого не заробить з цього продажу. Річ у тому, що власник Роми виплатить борги Евертона на суму майже 600 мільйонів фунтів.

Очікується, що сторони поставлять підписи під угодою про продаж клубу до Різдва.

Фрідкін є власником Роми з 2020 року і з того часу "джалороссі" не опускались у Серії А нижче сьомого місця, а у 2022 році виграли Лігу конференцій під керівництвом Жозе Моурінью.

Зазначимо, що у складі Евертона грає захисник збірної України Віталій Миколенко.

Після 14 турів Англійської Прем'єр-ліги Евертон займає 15 місце у турнірній таблиці, маючи у своєму активі 14 очок. Останні роки клуб бореться лише за право залишитись в елітному дивізіоні.

Раніше гендиректор Дженоа, за яку грає Руслан Маліновський, оголосив про продаж клубу.