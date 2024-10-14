Довбик і компанія залишаться без підтримки на старті матчу з Інтером: конфлікт із керівництвом набирає обертів

Фанатська спільнота роми Curva Sud ("Південна трибуна" – з з італійської) оголосила бойкот домашнього матчу рідної команди проти Інтера. На Instagram-сторінці угруповання з’явилася заява, в якій пояснюються причини такого рішення.

"Протягом перших п'ятнадцяти хвилин Curva Sud стоятиме на вулиці та мовчки протестуватиме проти керівництва, яке не підкріплює свої обіцянки справами. Спаплюжені прапори, не повернутий герб, повсюдна дезорганізація, неохайний мерчендайзинг, вибір людей, неадекватних для того, щоб представляти Рому у всіх відношеннях, з огляду на відсутність у них знань про римські реалії, історію клубу і традиційні цінності "романістів". Для того, щоб очолити Рому, недостатньо витрачати гроші. Необхідно створити клуб, яким міг би пишатися кожен вболівальник. Оскільки цього не відбувається, ми закликаємо "романісті" з усіх секторів об'єднатися на знак протесту. Сім'я Фрідкіних, ми вимагаємо зміни курсу", – йдеться в заяві.

Нагадаємо, на початку сезону-2024/25 Рому сколихнула управлінська криза. Команда невдало розпочала сезон і керівництво вирішило звільнити Даніеле Де Россі, але як стало відомо пізніше, сталося це не через спортивні результати.

Причиною відходу легенди став конфлікт з генеральною директоркою Ліною Сулукою, яка вимагала від Де Россі припинити використовувати Пауло Дібалу. Величезна кількість фанатів Роми обурилися звільненням Даніеле, який провів усю ігрову кар’єру в рідному клубі.

Матч між Ромою та Інтером відбудеться в неділю, 20 жовтня. Артем Довбик спробує розпочати нову гольову серію – в попередньому матчі з Монцою він майстерно розібрався з обороною суперника, але "джаллороссі" все одно втратили очки.