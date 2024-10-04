Гендиректор Дженоа оголосив про продаж клубу

Генеральний директор Дженоа Андрес Бласкес заявив, що клуб виставлений на продаж.

Його слова наводить Sport Face.

"Дженоа, як і всі інші клуби, які належать компанії 777 Partners, виставлений на продаж. Компанія A-Cap, яка є кредитором 777 Partners, зацікавлена у збереженні або, по можливості, збільшенні вартості клубу. Є принаймні 3-4 компанії, які виявили інтерес до Дженоа та розглядають клуб як хорошу можливість для інвестицій. Зокрема й тому, що економічна ситуація в Дженоа зараз краще, ніж тоді, коли 777 Partners придбала клуб", – сказав Бласкес.

Компанія 777 Partners стала власником Дженоа у вересні 2021 року. Одним із перших рішень нового керівництва було призначення Андрія Шевченка на посаду головного тренера, але українця звільнили після низки невдалих результатів уже на початку 2022-го.

Зазначимо, що 777 Partners також володіє мажаритарними пакетами акцій Герти, Стандарда, Васко да Гами та інших клубів. У 2023 році компанія намагалася придбати Евертон, але угода зірвалася.