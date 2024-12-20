Нічого, окрім підтримки: тренер Евертона прокоментував продаж клубу

Головний тренер Евертона Шон Дайч прокоментував купівлю клуба Деном Фрідкіном та розповів про своє спілкування із новим головою правління Марком Воттсом.

Слова спеціаліста наводить ESPN.

"Я не дуже багато говорив про те, чого я хочу. Марк дійсно ставив мені питання щодо настроїв у клубі.

Втім, ми вели звичайну несерйозну бесіду, але з'ясували, що фінансова стабільність – найголовніше.

Воттс дав мені зрозуміти, що нове керівництво підтримує мене. Звісно, нам потрібні перемоги, але зараз немає нічого, окрім підтримки", – розповів Дайч.