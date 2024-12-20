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Нічого, окрім підтримки: тренер Евертона прокоментував продаж клубу

Володимир Максименко — 20 грудня 2024, 22:55
Нічого, окрім підтримки: тренер Евертона прокоментував продаж клубу
Шон Дайч
Фото ESPN

Головний тренер Евертона Шон Дайч прокоментував купівлю клуба Деном Фрідкіном та розповів про своє спілкування із новим головою правління Марком Воттсом.

Слова спеціаліста наводить ESPN.

"Я не дуже багато говорив про те, чого я хочу. Марк дійсно ставив мені питання щодо настроїв у клубі.

Втім, ми вели звичайну несерйозну бесіду, але з'ясували, що фінансова стабільність – найголовніше.

Воттс дав мені зрозуміти, що нове керівництво підтримує мене. Звісно, нам потрібні перемоги, але зараз немає нічого, окрім підтримки", – розповів Дайч.

Зазначимо, що колишній власник "іросок" Фархад Моширі майже нічого не заробить на цьому продажі через борги Евертона у майже 600 мільйонів фунтів.

Раніше Віталій Миколенко разом з іншими гравцями клубу спрогнозували переможця реваншу Усик – Ф'юрі.

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