Власник МЮ підколов гравця збірної Англії

Співвласник Манчестер Юнайтед сер Джим Реткліфф побажав Люку Шоу удачі у фіналі Євро-2024.

Звернення Реткліффа до захисника "червоних дияволів" та збірної Англії опублікував Twitter-акаунт Football Hub.

"Удачі тобі в неділю. Я щиро вірю, що ти досягнеш успіху. Люк, будь ласка, не травмуй своє підколінне сухожилля знову", — сказав Реткліфф.

Sir Jim Ratcliffe telling Luke Shaw:



"Please don't pull your hamstring again." pic.twitter.com/PFiopQHqSE — Football Hub (@FootbalIhub) July 14, 2024

Люк часто страждає від травм. За даними Transfermarkt, він аж 5 разів травмував підколінне сухожилля. Також у нього був перелом великої і малогомілкової кісток, пошкодження коліна та числені м’язові травми.

У фіналі Євро-2024 зіграють збірні Англії та Іспанії. Вирішальний матч континентальної першості відбудеться сьогодні, 14 липня. Початок гри — о 22:00 за київським часом.