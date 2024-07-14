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Власник МЮ підколов гравця збірної Англії

Игорь Чернявский — 14 липня, 14:40
Власник МЮ підколов гравця збірної Англії

Співвласник Манчестер Юнайтед сер Джим Реткліфф побажав Люку Шоу удачі у фіналі Євро-2024.

Звернення Реткліффа до захисника "червоних дияволів" та збірної Англії опублікував Twitter-акаунт Football Hub.

"Удачі тобі в неділю. Я щиро вірю, що ти досягнеш успіху. Люк, будь ласка, не травмуй своє підколінне сухожилля знову", — сказав Реткліфф.

Люк часто страждає від травм. За даними Transfermarkt, він аж 5 разів травмував підколінне сухожилля. Також у нього був перелом великої і малогомілкової кісток, пошкодження коліна та числені м’язові травми.

У фіналі Євро-2024 зіграють збірні Англії та Іспанії. Вирішальний матч континентальної першості відбудеться сьогодні, 14 липня. Початок гри — о 22:00 за київським часом.

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