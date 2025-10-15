Власник Бернлі придбав клуб Ла Ліги
Американський бізнесмен Алан Пейс, який володіє клубом АПЛ Бернлі, придбав Еспаньйол.
Про це повідомила пресслужба каталонців.
До цього клуб належав китайській компанії Rastar Group на чолі з Чень Яньшенем, яка володіла Еспаньйолом з 2016 року. Сума угоди оцінюється у 130 млн євро.
Сам Пейс вже заявив, що обидва клуби залишаться незалежними один від одного, а сам він знає, як уникнути потенційних проблем з УЄФА, які мали Ліон та Крістал Пелес цього літа.
Нагадаємо, організація виключила "склярів" з розіграшу Ліги Європи та понизила до Ліги конференцій через одного власника – Джона Текстора. Хоча бізнесмен продав Пелес, це не допомогло врегулювати конфлікт інтересів.
Наразі Еспаньйол посідає 9 місце в турнірній таблиці Ла Ліги, набравши 12 очок. Останньою великою перемогою команди можна вважати виграш Кубку Іспанії у 2006 році.
