Ванат тренувався індивідуально перед матчем з Албанією

Нападник київського Динамо Владислав Ванат тренувався індивідуально перед матчем збірної України з Албанією у 6 турі Ліги націй.

Про це повідомляє ВЗБІРНА.

Наразі невідомо, чи зможе 22-річний форвард зіграти.

Напередодні головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров заявив, що Ванат приїхав у табір збірної з бажанням зіграти. Наставник сподівається, що він зможе відновитися до завтрашньої гри.

Нагадаємо, нападник не потрапив у заявку команди на гру 5 туру проти Грузії (1:1). Матч Албанія – Україна відбудеться 19 листопада у Тирані та розпочнеться о 21:45 за Києвом. Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

Нагадаємо, у вересневих матчах українці поступилися Албанії (1:2) та Чехії (2:3). У 3 турі Ліги націй збірна України мінімально перемогла Грузію, згодом команда Сергія Реброва зіграла внічию з Чехією.

А напередодні українці не зуміли втримати перемогу над грузинами. Після цих поєдинків Україна посідає останню сходинку в турнірній таблиці. В матчі з албанцями "синьо-жовтим" необхідна лише перемога.