Гравець Динамо погодився перейти до болгарського клубу

Гравець збірної Грузії Георгій Цитаїшвілі, який належить київському Динамо, готовий перейти до болгарського ЦСКА 1948.

Про це пише Telegraph.bg.

Це може статися влітку, але за умови якщо Гранада, за яку він зараз виступає на правах оренди, не вийде до Ла Ліги.

Гранада за 21 матч набрала 33 очки, що дозволяє йти на сьомому місці. На рахунку Цитаїшвілі 1 гол та 2 асисти за 17 поєдинків.

Портал Transfermarkt оцінює гравця в 1 млн євро. Вінгер відзначився 1 голом за 23 гри у складі збірної Грузії.