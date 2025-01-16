Динамо з дублем Ваната розгромило ЦСКА

Київське Динамо зіграло другий спаринг за день. На цей раз суперником "біло-синіх" на зборах у Туреччині був болгарський ЦСКА.

Зустріч завершилась впевненою перемогою українського клубу з рахунком 4:1. Дублем у складі столичного клубу відзначився Владислав Ванат, по голу у свій актив записали Микола Шапаренко та Назар Волошин.

Для Динамо це був останній матч на зборах у Туреччині, вже 21 січня "біло-сині" зустрінуться у Лізі Європи з турецьким Галатасараєм.

Товариський матч

16 січня

ЦСКА Софія – Динамо Київ 1:4 (0:2)

Голи: 0:1 – 28 Шапаренко, 0:2 – 32 Ванат, 1:2 – 47 Ілієвскі, 1:3 – 48 Волошин, 1:4 – 76 Ванат

Динамо: 35. Нещерет - 24. Тимчик, 40. Біловар, 32. Михавко, 2. Вівчаренко - 91. Михайленко, 9. Волошин, 22. Кабаєв, 10. Шапаренко, 29. Буяльський - 11. Ванат.

Нагадаємо, у першому матчі дня кияни обіграли словенський Марибор. Голами відзначились Едуардо Герреро та Максим Брагару.

Раніше Динамо програло німецькому Магдебургу, переграло румунський ФКСБ та розписало мирову з польським Відзевом.