Бенфіка хоче повернути свого зіркового вихованця – ЗМІ

Лісабонська Бенфіка активно веде переговори з Челсі щодо повернення свого вихованця Жоау Фелікса, який втратив місце в основному складі лондонського клубу.

Про це пише видання TEAMtalк.

Повідомляється, що "орли" розглядають варіант оренди 25-річного нападника з правом викупу, але висока зарплата гравця може стати серйозною перешкодою для угоди. Обговорення між клубами розпочалися кілька тижнів тому.

Сам Фелікс неодноразово висловлював бажання повернутися до Бенфіки. Його контракт із Челсі діє до червня 2031 року.

У складі лондонського клубу Жоау Фелікс зіграв 40 матчів у всіх турнірах, забивши 11 голів і віддавши 2 результативні передачі. За оцінкою Transfermarkt, ринкова вартість гравця становить 20 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Фелікс може продовжити кар’єру у чемпіонаті Саудівської Аравії.