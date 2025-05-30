Саудівське шоу продовжиться: Роналду залишиться в Аль-Насрі
Форвард збірної Португалії Кріштіану Роналду продовжить свої виступи за Аль-Наср.
Про це повідомляє журналіст Санті Ауна.
За інформацією джерела, 40-річний португалець залишиться в саудівському клубі, з яким він погодив новий контракт.
При цьому також повідомляється, що Роналду вже підписав необхідні бумаги, щоб продовжити угоду з Аль-Насром.
Кріштіану Роналду виступає за Аль-Наср з січня 2023 року. За цей час він провів 105 матчів, у яких відзначився 93 голами та 19 результативними передачами. Проте португалець так і не зміг привести команду до титулу чемпіона Саудівської Аравії.
Нагадаємо, що спортивний директор Аль-Насра Фернандо Єрро наполягав на продовженні контракту з Роналду.
Раніше президент ФІФА Джанні Інфантіно зізнався про спробу вмовити когось з учасників клубного чемпіонату світу-2025 підписати Кріштіану.