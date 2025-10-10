Аллегрі визнали тренером місяця в Серії А

Найкращим тренером вересня в Серії А було визнано наставника Мілана Массіміліано Аллегрі.

Про це повідомляє пресслужба елітного дивізіону чемпіонату Італії.

Приз Аллегрі вручать 19 жовтня перед матчем сьомого туру Серії А проти Фіорентини.

У вересні Мілан провів три матчі Серії А, здобувши перемоги в усіх трьох: 1:0 над Болоньєю, 3:0 над Удінезе та 2:1 над Наполі. Наразі Мілан посідає третє місце у турнірній таблиці Серії А 13 очками в 6 матчах. Підопічні Аллегрі поступаються двома балами Наполі та Ромі.

Нагадаємо, приз найкращому гравцеві вересня в Серії А також відправився у Мілан: нагороду завоював американський вінгер "россонері" Крістіан Пулішич.

Аллегрі повернувся у Мілан влітку поточного року, раніше він очолював команду в 2010 – 2014 роках.