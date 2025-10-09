Пулішича визнали найкращим гравцем вересня в Серії А

Найкращим гравцем вересня в італійській Серії А було визнано американського вінгера Мілана Крістіана Пулішича.

Про це повідомляє пресслужба елітного дивізіону чемпіонату Італії.

У боротьбі за цю нагороду він випередив таких гравців як Федеріко Баскіротто (Кремонезе), Кевін Де Брейне (Наполі), Федеріко Дімарко (Інтер), Нікола Крстович (Аталанта) та Ріккардо Орсоліні (Болонья).

У трьох вересневих матчах Серії А Пулішич забив 3 голи та віддав 2 асисти, допомігши Мілану здобути три перемоги.

Нагадаємо, жовтень для Пулішича розпочався менш вдало. У 6 турі Серії А Мілан на виїзді зіграв унічию 0:0 з Ювентусом, а сам 27-річний американець у цьому поєдинку не реалізував пенальті, пробивши вище воріт.