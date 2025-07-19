Астон Вілла підписала ексодноклубника Таловєрова з ЛАСКа

Астон Вілла оголосила про трансфер центрального захисника ЛАСКа Моду Кеба Сіссе.

Про це повідомила пресслужба "вілліанів".

Строки підписаної угоди та фінансові подробиці залишаються невідомими. Портал Transfermarkt оцінює сенегальця в 1 мільйон євро.

Aston Villa is pleased to announce the signing of Modou Kéba Cissé from LASK on a pre-contract agreement. — Aston Villa (@AVFCOfficial) July 19, 2025

Зазначається, що сезон-2025/26 19-річний Сіссе проведе в оренді у ЛАСКу, а вже після цього приєднається до складу Астон Вілли.

Зазначимо, що до австрійського клубу захисник перейшов 1 січня 2025 року і за цей час встиг зіграти 20 матчів у всіх турнірах, в яких забив один гол та записав у свій пасив 4 жовті картки.

Раніше Астон Вілла оголосила про підписання досвідченого голкіпера Бреста.