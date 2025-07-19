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Астон Вілла підписала ексодноклубника Таловєрова з ЛАСКа

Володимир Максименко — 19 липня 2025, 11:50
Моду Кеба Сіссе
Моду Кеба Сіссе
Астон Вілла

Астон Вілла оголосила про трансфер центрального захисника ЛАСКа Моду Кеба Сіссе.

Про це повідомила пресслужба "вілліанів".

Строки підписаної угоди та фінансові подробиці залишаються невідомими. Портал Transfermarkt оцінює сенегальця в 1 мільйон євро.

Зазначається, що сезон-2025/26 19-річний Сіссе проведе в оренді у ЛАСКу, а вже після цього приєднається до складу Астон Вілли.

Зазначимо, що до австрійського клубу захисник перейшов 1 січня 2025 року і за цей час встиг зіграти 20 матчів у всіх турнірах, в яких забив один гол та записав у свій пасив 4 жовті картки.

Раніше Астон Вілла оголосила про підписання досвідченого голкіпера Бреста.

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