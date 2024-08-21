Визначилося місце проведення домашніх матчів збірної України у Лізі націй

Визначено місце, дата та час проведення домашніх матчів збірної України у 3-му та 4-му турах групового раунду Ліги націй-2024/2025.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Матч Україна — Грузія відбудеться 11 жовтня у Польщі, місто Познань, на стадіоні "Enea Stadion Poznan", початок — о 21:45 за київським часом.

Другий поєдинок відбудеться 14 жовтня у польському місті Вроцлав на стадіоні "Tarczynski Arena Wroclaw", Україна зіграє проти Чехії. Початок гри — о 21:45 за київським часом.

Нагадаємо, раніше стартував продаж квитків на матч Ліги націй 2024/2025 Україна — Албанія, який відбудеться 7 вересня. Також повідомлялося, що воротар збірної України Анатолій Трубін зазнав травми під час матчу за Бенфіку, втім, це не завадило йому отримати виклик у збірну на вересневий матч.