Челсі Мудрика дізнався суперників в основному раунді Ліги конференцій
Відбулося жеребкування нової стадії Ліги конференцій УЄФА сезону-2024/2025, де на загальному етапі (колишній груповий) візьмуть участь 24 команди.
Зокрема своїх суперників дізнався Челсі Михайла Мудрика: Гент, Гайденгайм, Астана, Шемрок Роверс, Панатінаікос, Ноах. А також ЛАСК українського захисника Максима Таловєрова: Фіорентина, Юргорден, Олімпія, Серкль Брюгге, Борац, Вікінгур.
Зазначимо, що розклад змагань буде складено пізніше й оголошено в суботу 31 серпня, щоб уникнути календарних колізій з командами Ліги чемпіонів та Ліги Європи УЄФА, які грають в одних і тих же містах.
Результати жеребкування
Перший кошик
Другий кошик
Третій кошик
Четвертий кошик
Напередодні своїх суперників у Лізі чемпіонів дізнався донецький Шахтар, а також визначилися опоненти київського Динамо в Лізі Європи.