Челсі Мудрика дізнався суперників в основному раунді Ліги конференцій

Відбулося жеребкування нової стадії Ліги конференцій УЄФА сезону-2024/2025, де на загальному етапі (колишній груповий) візьмуть участь 24 команди.

Зокрема своїх суперників дізнався Челсі Михайла Мудрика: Гент, Гайденгайм, Астана, Шемрок Роверс, Панатінаікос, Ноах. А також ЛАСК українського захисника Максима Таловєрова: Фіорентина, Юргорден, Олімпія, Серкль Брюгге, Борац, Вікінгур.

Зазначимо, що розклад змагань буде складено пізніше й оголошено в суботу 31 серпня, щоб уникнути календарних колізій з командами Ліги чемпіонів та Ліги Європи УЄФА, які грають в одних і тих же містах.

Результати жеребкування

Перший кошик

✅ Home and away opponents confirmed for Pot 1 teams 🏡✈️#UECLdraw pic.twitter.com/LNnYRXDkMW — UEFA Conference League (@europacnfleague) August 30, 2024

Другий кошик

✅ Home and away opponents confirmed for Pot 2 teams 🏡✈️#UECLdraw pic.twitter.com/ECcxqFkShu — UEFA Conference League (@europacnfleague) August 30, 2024

Третій кошик

✅ Home and away opponents confirmed for Pot 3 teams 🏡✈️#UECLdraw pic.twitter.com/hdbNBBCA1H — UEFA Conference League (@europacnfleague) August 30, 2024

Четвертий кошик

✅ Home and away opponents confirmed for Pot 4 teams 🏡✈️#UECLdraw pic.twitter.com/dN1MMlJg4r — UEFA Conference League (@europacnfleague) August 30, 2024

Напередодні своїх суперників у Лізі чемпіонів дізнався донецький Шахтар, а також визначилися опоненти київського Динамо в Лізі Європи.