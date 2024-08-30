Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Челсі Мудрика дізнався суперників в основному раунді Ліги конференцій

Станіслав Лисак — 30 серпня, 16:10
Челсі Мудрика дізнався суперників в основному раунді Ліги конференцій
Getty Images

Відбулося жеребкування нової стадії Ліги конференцій УЄФА сезону-2024/2025, де на загальному етапі (колишній груповий) візьмуть участь 24 команди.

Зокрема своїх суперників дізнався Челсі Михайла Мудрика: Гент, Гайденгайм, Астана, Шемрок Роверс, Панатінаікос, Ноах. А також ЛАСК українського захисника Максима Таловєрова: Фіорентина, Юргорден, Олімпія, Серкль Брюгге, Борац, Вікінгур.

Зазначимо, що розклад змагань буде складено пізніше й оголошено в суботу 31 серпня, щоб уникнути календарних колізій з командами Ліги чемпіонів та Ліги Європи УЄФА, які грають в одних і тих же містах.

Результати жеребкування

Перший кошик

Другий кошик

Третій кошик

Четвертий кошик

Напередодні своїх суперників у Лізі чемпіонів дізнався донецький Шахтар, а також визначилися опоненти київського Динамо в Лізі Європи.

ЛАСК Ліга конференцій Челсі Максим Таловєров Михайло Мудрик

Ліга конференцій

Українські клуби встановили ганебне досягнення у єврокубках
Кривбас розгромно програв Бетісу та припинив виступи у єврокубках
Вернидуб визначився зі стартовим складом Кривбаса на гру проти Бетіса
Бетіс — Кривбас: де дивитися матч Ліги конференцій
Кривбас — Бетіс: огляд матчу Ліги конференцій

Останні новини