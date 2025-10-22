Українська правда
Визначились найкращі гравець, тренер та символічна збірна 9-го туру УПЛ

Володимир Максименко — 22 жовтня 2025, 13:23
Епіцентр

Українська Прем'єр-ліга назвала імена найкращого гравця та тренера 9-го туру чемпіонату.

Про це повідомила пресслужба змагання.

Так, фахівця УПЛ відзначили Сергія Нагорняка, під керівництвом якого Епіцентр переміг Карпати 3:1. Один з м'ячів того матчу забив Микола Миронюк, якого визнали найкращим гравцем туру.

До символічної збірної також потрапив Пилип Будківський – форвард врятував нічию для Зорі в матчі проти Динамо та голкіпер луганців Олександр Сапутін.

Символічна збірна 9-го туру УПЛ

Сапутін (Зоря) – Климець (Епіцентр), Чоботенко (Полісся), Мороз (Епіцентр), Стамуліс (Верес), – Мендоса (Кривбас), Буяльський (Динамо), Миронюк (Епіцентр), Суханов (Оболонь), Проспер (ЛНЗ) – Будківський (Зоря)

Нагадаємо, у тиждень тому індивідуальні нагороди забрали тренер ЛНЗ Пономарьов та вінгер Кривбаса Мендоса.

