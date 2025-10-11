MEGOGO став офіційним мовником матчів збірної України, Екстра-ліги та Кубку України

MEGOGO та Асоціація футзалу України (АФУ) уклали масштабну партнерську угоду. Медіасервіс здобув ексклюзивні права на трансляцію головних подій українського футзалу цього сезону в ОТТ і Т2.

Про це повідомляє пресслужба медіасервісу.

MEGOGO покаже 95 матчів регулярного чемпіонату Екстра-ліги та ексклюзивні трансляції від 24 до 40 матчів плейоф, ексклюзивні трансляції всіх матчів національної збірної України, а також поєдинки Кубку України, починаючи з 1/4 фіналу, включно з "Фіналом чотирьох".

Усі матчі регулярного чемпіонату Екстра-ліги та вказані поєдинки Кубку України будуть доступні на OTT-платформі MEGOGO без плати за перегляд (AVoD). Окремі поєдинки можна буде переглянути також на безплатному телеканалі "MEGOGO СПОРТ" в етері Т2 і кабельних мережах.

Матчі збірної України та плейоф Екстра-ліги вболівальники зможуть подивитися за передплатами "Спорт", "Максимальна" та в бандлах "MEGOPACK".

Старт трансляцій Екстра-ліги на медіасервісі відбудеться вже сьогодні, 11 жовтня. Дізнавайтесь розклад 4-го туру на "Чемпіоні".

Нагадаємо, раніше MEGOGO транслював матчі збірної України U-19 на Євро-2025, де "синьо-жовті" стали бронзовими призерами.