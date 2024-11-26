Матч Ліги Європи Динамо – Вікторія обслужить португальська бригада суддів

Поєдинок п’ятого туру Ліги Європи між Динамо Київ та Вікторією Пльзень обслужить португальська бригада суддів на чолі з Луїшем Годінью.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

Його асистентами будуть Руй Тейшейра та Педру Алмейда. Четвертий арбітр – Рікарду Байшинью. Арбітр VAR – Тіагу Мартінш, його асистент – француз Жером Брізар, всі інші судді – португальці.

У вересні поточного року Годінью обслуговував матч збірної України в Лізі націй проти Албанії (поразка 1:2).

Матч Динамо – Вікторія відбудеться у четвер, 28 листопада на стадіоні "Фолькспаркштадіон" у німецькому Гамбурзі. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за Києвом.

Після чотирьох ігор у ЛЄ підопічні Олександра Шовковського посідають останню сходинку турнірної таблиці, залишаючись єдиною командою, що не забивала голів у турнірі. Вікторія розташувалась на 16 позиції, заробивши 6 залікових пунктів у 4 поєдинках.