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Визначилась бригада арбітрів на матч Україна — Албанія в Лізі націй

Андрій Яросименко — 4 вересня, 12:17
Визначилась бригада арбітрів на матч Україна — Албанія в Лізі націй
Збірна України з футболу
УАФ

На матчі Ліги націй між збірними України та Албанії працюватиме португальська бригада арбітрів.

Про це повідомляє УЄФА.

Головним арбітром буде Луїс Годіньйо. Його асистентами визначені Руї Тейшейра таПедро Алмейда. Четвертим арбітром стане Хелдер Філіпе.

Нагадаємо, поєдинок Україна — Албанія відбудеться у суботу, 7 вересня на стадіоні "Епет Арене" у столиці Чехії, Празі. Початок — о 21:45 за київським часом.

Раніше головний тренер команди Сергій Ребров оголосив список гравців, які будуть викликані на вересневі матчі Ліги націй. Під його керівництвом "синьо-жовті" вже провели перше тренування.

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