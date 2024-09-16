Визначилась бригада арбітрів на перенесений матч Динамо – Ворскла

На матч 4 туру Української Прем'єр-ліги між Динамо та Ворсклою визначилась бригада арбітрів.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Головним арбітром буде Володимир Новохатній. Його асистентами визначені Семен Шлончак та Дмитро Запороженко. Четвертим арбітром стане Клим Заброда.

Нагадаємо, поєдинок Динамо – Ворскла відбудеться у середу, 18 вересня. Початок – о 18:00 за київським часом.

Зазначимо, що матч був перенесений через виступ "біло-синіх" у кваліфікації до основного етапу Ліги чемпіонів.