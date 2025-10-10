Зірку Манчестер Сіті визнали найкращим гравцем вересня в АПЛ

Найкращим гравцем вересня в АПЛ було визнано норвезького нападника Манчестер Сіті Ерлінга Голанда.

Про це повідомляє пресслужба елітного дивізіону чемпіонату Англії.

У боротьбі за нагороду Голанд випередив таких гравців як Даїчі Камада (Кристал Пелес), Янкуба Мінте (Брайтон), Робін Рофс (Сандерленд), Граніт Джака (Сандерленд) та Мартін Субіменді (Арсенал).

Для Голанда це четвертий у кар’єрі приз найкращому гравцеві місяця в АПЛ. Раніше він здобував цю нагороду в серпні 2022, квітні 2023 і серпні 2024 року.

У вересні Голанд взяв участь у 3 матчах АПЛ, у яких відзначився 5 голами та 1 асистом. Зокрема, 25-річний норвежець оформив дубль у дербі проти Манчестер Юнайтед (перемога 3:0) і забив гол Арсеналу (нічия 1:1).