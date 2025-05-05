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Вієйра оцінив шанси Малиновського зіграти до завершення сезону

Олександр Булава — 5 травня 2025, 18:25
Вієйра оцінив шанси Малиновського зіграти до завершення сезону
Руслан Малиновський
Getty images

Головний тренер Дженоа Патрік Вієйра сподівається, що український півзахисник Руслан Малиновський зможе відновитися від травми до завершення сезону.

Цитує наставника La Gazzetta dello Sport.

Малиновський отримав травму щиколотки на тренуванні Дженоа перед матчем 32 туру Серії А проти Верони. Після цього українець пропустив три матчі та не потрапив у заявку Дженоа на гру 35-го туру Серії А проти Мілана.

"Себастьян Отоа повертається після дискваліфікації. Малиновський травмований. Ще недоступні Максвелл Корне, Кейлеб Екубан, Жан Онана. Залишилося три гри до кінця чемпіонату, і я сподіваюся, що ці гравці зможуть зіграти принаймні одну з наступних трьох", — сказав Вієйра.

У поточному сезоні Малиновський провів 10 матчів за Дженоа в усіх турнірах і відзначився у них 3 асистами.

Дженоа Чемпіонат Італії, Серія А Руслан Малиновський Патрік Вієйра

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