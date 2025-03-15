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Він гравець світового рівня: Вієйра – про гру Малиновського

Олександр Булава — 15 березня 2025, 13:59
Він гравець світового рівня: Вієйра – про гру Малиновського
Руслан Малиновський
Getty Images

Головний тренер Дженоа Патрік Вієйра оцінив гру українського півзахисника Руслана Малиновського у матчі з Лечче (2:1).

Цитує наставника La Gazzetta dello Sport.

"Приємно бачити Руслана на полі. Міретті забив ці два голи, а він віддав дві красиві передачі. Перший асист був прекрасним, другий також. Він показав якість у цих двох голах, але я все ще хочу більшого і очікую, що він заб'є більше голів і зробить більше гольових передач, тому що він важливий гравець.

Він гравець світового рівня. Він показує свої індивідуальні і фізичні якості. Він все ще не готовий на 100 відсотків, але він росте з кожним тижнем", – розповів Війєра.

У сезоні-2024/25 українець зіграв 8 матчів у всіх турнірах, в яких записав на свій рахунок 3 результативні передачі.

Зазначимо, що за підсумками матчу з Лечче хавбек увійшов до трійки найкращих футболістів матчу.

Дженоа Лечче Чемпіонат Італії, Серія А Руслан Малиновський Патрік Вієйра

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