Він гравець світового рівня: Вієйра – про гру Малиновського

Головний тренер Дженоа Патрік Вієйра оцінив гру українського півзахисника Руслана Малиновського у матчі з Лечче (2:1).

Цитує наставника La Gazzetta dello Sport.

"Приємно бачити Руслана на полі. Міретті забив ці два голи, а він віддав дві красиві передачі. Перший асист був прекрасним, другий також. Він показав якість у цих двох голах, але я все ще хочу більшого і очікую, що він заб'є більше голів і зробить більше гольових передач, тому що він важливий гравець.

Він гравець світового рівня. Він показує свої індивідуальні і фізичні якості. Він все ще не готовий на 100 відсотків, але він росте з кожним тижнем", – розповів Війєра.