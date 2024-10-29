Не Перес: іспанський журналіст повідомив, хто був ініціатором бойкоту Золотого м'яча

Ініціатором рішення про бойкот Реалом церемонії вручення Золотого м'яча був головний тренер команди Карло Анчелотті.

Про це повідомив Madrid Xtra з посиланням на журналіста Аранча Родрігеса.

За інформацією джерела, італійський наставник ухвалив таке рішення, адже хороша атмосфера в команді є для нього головним пріорітетом. Зазначимо, що Анчелотті виграв нагороду найкращому тренеру року.

🚨 It was Carlo Ancelotti who took the initiative to not attend the gala after learning that Vinícius would not receive the Ballon d'Or.



The well-being of the player and the team was his priority in this type of situation. @AranchaMOBILE pic.twitter.com/f8yYzSw3l6 — Madrid Xtra (@MadridXtra) October 29, 2024

Нагадаємо, тривалий час фаворитом у букмекерів вважався Вінісіус Жуніор, але в день вручення Золотого м'яча стало відомо, що нагороду отримає Родрі. Так і сталося – півзахисник Манчестер Сіті став першим іспанцем з 1960 року, якому вдалося виграти Золотий м'яч.