Не Перес: іспанський журналіст повідомив, хто був ініціатором бойкоту Золотого м'яча
ФК Реал
Ініціатором рішення про бойкот Реалом церемонії вручення Золотого м'яча був головний тренер команди Карло Анчелотті.
Про це повідомив Madrid Xtra з посиланням на журналіста Аранча Родрігеса.
За інформацією джерела, італійський наставник ухвалив таке рішення, адже хороша атмосфера в команді є для нього головним пріорітетом. Зазначимо, що Анчелотті виграв нагороду найкращому тренеру року.
Нагадаємо, тривалий час фаворитом у букмекерів вважався Вінісіус Жуніор, але в день вручення Золотого м'яча стало відомо, що нагороду отримає Родрі. Так і сталося – півзахисник Манчестер Сіті став першим іспанцем з 1960 року, якому вдалося виграти Золотий м'яч.