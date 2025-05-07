Український захисник близький до переходу в клуб португальської Прімейри

Український крайній захисник Візели Орест Лебеденко близький до підписання контракту з Віторією Гімараєш.

Про це повідомляє O JOGO.

За інформацією джерела, угода має бути підписана найближчими днями. Контракт Лебеденка з Візелою завершується 30 червня, тож гравець приєднається до Віторії у статусі вільного агента.

У поточному сезоні Лебеденко забив 3 голи та віддав 7 асистів у 31 матчі з клуб. За Візелу він виступає з 2023 року.

Наразі Візела йде другою в португальській Сегунді (2-й за силою дивізіон чемпіонату Португалії).

Водночас Віторія, яка виступає в елітній першості, посідає 5 сходинку турнірної таблиці. Майбутній клуб українця брав участь у Лізі конференцій сезону 2024/25, де в 1/8 за сумою двох матчів поступився іспанському Бетісу.

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