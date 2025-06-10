Ексгравець Динамо і збірної Португалії оголосив про завершення кар’єри

Лівий захисник Віторіну Антунеш, який грав за київське Динамо, оголосив про завершення професійної кар’єри.

Про це португальський футболіст написав на своїй сторінці в Instagram.

У лютому 2015 року Антунеш перейшов до Динамо, разом з яким двічі виграв чемпіонат України (2014/15 та 2015/16), Кубок та Суперкубок країни.

38-річний португалець провів у складі киян 79 матчів, забив п’ять голів та віддав дві результативні передачі.

Окрім цього, виступав за Рому, Лечче, Ліворно, Малагу, Хетафе та інші клуби. Також в його активі 13 матчів за національну збірну Португалії.

Останнім клубом 38-річного гравця був Пасуш де Феррейра, в якому він розпочинав грати у професійний футбол.

Раніше повідомлялося про те, що кар’єру завершив і ексгравець Шахтаря Томаш Хюбшман. У його прощальному матчі взяли участь Селезньов, Степаненко та ще 8 українців.