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Ексгравець Динамо і збірної Португалії оголосив про завершення кар’єри

Олексій Мурзак — 10 червня 2025, 23:05
Ексгравець Динамо і збірної Португалії оголосив про завершення кар’єри
Віторіну Антунеш
Динамо Київ

Лівий захисник Віторіну Антунеш, який грав за київське Динамо, оголосив про завершення професійної кар’єри.

Про це португальський футболіст написав на своїй сторінці в Instagram.

У лютому 2015 року Антунеш перейшов до Динамо, разом з яким двічі виграв чемпіонат України (2014/15 та 2015/16), Кубок та Суперкубок країни.

38-річний португалець провів у складі киян 79 матчів, забив п’ять голів та віддав дві результативні передачі.

Окрім цього, виступав за Рому, Лечче, Ліворно, Малагу, Хетафе та інші клуби. Також в його активі 13 матчів за національну збірну Португалії.

Останнім клубом 38-річного гравця був Пасуш де Феррейра, в якому він розпочинав грати у професійний футбол.

Раніше повідомлялося про те, що кар’єру завершив і ексгравець Шахтаря Томаш Хюбшман. У його прощальному матчі взяли участь Селезньов, Степаненко та ще 8 українців.

Антунеш Динамо Київ

Антунеш

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