Lunin Airlines: український голкіпер затролив зірку Реала після сейву на тренуванні

Голкіпер Реала Андрій Лунін опублікував на своїй сторінці в Інстаграмі крутий сейв з нещодавнього тренування "вершкових".

Українець зумів відбити гарматний постріл хавбека Арди Гюлера, перевівши м'яч у поперечину.

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Андрій не просто похизувався цим моментом у соцмережах, але й не втратив можливість "переказати вітання" своєму турецькому товаришу.

Нагадаємо, цього сезону Лунін провів вісім матчів за Реал у всіх турнірах, пропустив 10 м'ячів і тричі відіграв "на нуль".

25-річний український воротар увійшов до сфери інтересів низки команд із Саудівської Аравії.

Контракт Андрія з мадридським клубом розрахований до літа 2030 року.