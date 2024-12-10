Не мали права грати на утримання рахунку: Пономарьов – про перемогу над Поліссям

Головний тренер Руха Віталій Пономарьов зауважив, що той фактор, що його підопічні більшу частину матчу грали у більшості, безумовно, допоміг команді здобути перемогу над Поліссям (1:0) у 16 турі Української Прем'єр ліги.

Слова фахівця цитує пресслужба Руха.

"На цьому етапі для нас важливим є результат, і ми ним задоволені. Що до гри, то нею ми незадоволені. Нам ще треба працювати над багатьма аспектами. Команда повинна грати спокійніше та впевненіше. Наразі нам не вистачає майстерності, щоб якісно діяти в таких ситуаціях.

Майже 80 хвилин Рух грав у більшості, й ми повинні були бути кращими в усіх фазах гри. Було багато втрат і невпевненості у наших діях. Команда починала матч за схемою 5–2–3, але після вилучення гравця Полісся перейшла на стандартну формацію 4–3–3.

Сьогодні ми не мали права грати на втримання рахунку, а треба було далі розвивати свою перевагу. На жаль, нам не вдалося реалізувати свої моменти та якісно провести цей матч", – сказав Пономарьов.