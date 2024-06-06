Кварцяний: Зараз неправильно критикувати Реброва

Один з найвідоміших українських тренерів Віталій Кварцяний вважає, що зараз неправильно критикувати наставника збірної України Сергія Реброва.

Його слова передає Український футбол.

"Знаєте, я думаю, що нас очікує щось подібне до гри проти Німеччини у виконанні України й у матчі з Польщею. Хоча, сподіваюсь, гра нашої команди буде агресивнішою. Щодо поляків, то і вони мають бути більш зарядженими, ніж німці.

Просто, ви ж розумієте, Сергій Ребров у цих от товариських матчах перевіряє, аналізує гравців. Йому треба по можливості переглянути всіх, кого викликав. І не на тренуваннях, а саме у грі.

Хоча, давайте будемо відвертими, у контрольних іграх хлопці не будуть іти на фізичний контакт, стелитися у підкатах. Кому треба отримати травму в товариському матчі і потім пропустити чемпіонат Європи? Якщо вже віддавати здоров’я, то потрібно це робити за щось. Не будуть зараз наші футболісти вбиватися і викладатися на сто відсотків.

До початку Євро Сергій Ребров має право на будь-які експерименти. І зараз його критикувати… Ну, не знаю. Неправильно. Він визначається, намагається знайти оптимальний склад, формує командну гру, награє взаємодію. Зараз він має мати повну довіру до того чи іншого гравця, а вже потім, на Євро-2024, увімкнути свою інтуїцію і дійсно сформувати стартову одинадцятку", — сказав наставник.

Напередодні збірна України втримала нульову нічию у гостьовому товариському матчі проти Німеччини. Наступний поєдинок у межах підготовки до Євро-2024 "синьо-жовті" зіграють 7 червня проти Польщі. Чемпіон проведе текстовий онлайн зустрічі.