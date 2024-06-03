Кварцяний: Думаю, гра проти Німеччини буде досить серйозною

Колишній головний тренер Волині Віталій Кварцяний вважає, що товариський матч збірної України проти Німеччини буде досить серйозним.

Його слова передає Sport.ua.

"Я не думаю, що буде 3:3. Гадаю, тренерський штаб німців захоче перевірити в дії більшість гравців. Від матчу в Нюрнберзі очікую цікавої гри, адже кожному із футболістів обох збірних потрібно боротись за потрапляння у склад на Євро-2024. Якщо хтось не добіжить чи не дограє, то в нього не потрапить. Тому потрібно грати в складі.

Думаю, гра буде досить серйозна. Відсотків на 80. Все ж, самозбереження якесь у футболістів буде. Не стануть вони у підкатах вбиватись, адже так можна зламатись. Однак при цьому намагатимуться показати, так би мовити, прихований максималізм. Щось на кшталт "все, але не зовсім", — сказав наставник.

Зустріч відбудеться у понеділок, 3 червня. Початок — о 21:45 за київським часом. Чемпіон проведе текстовий онлайн поєдинку.

Нагадаємо, напередодні збірна України провела перше тренування в Німеччині.

На груповому етапі чемпіонату Європи українці зіграють проти Бельгії, Словаччини та Румунії. У межах фінального етапу підготовки до турніру національна команда проведе товариські матчі проти Німеччини (3 червня), Польщі (7 червня) та Молдови (11 червня).

Збірна України пробилася на Євро-2024 через плей-оф. Спершу "жовто-сині" видали суперкамбек проти Боснії і Герцеговини, а потім здобули вольову перемогу над Ісландією.