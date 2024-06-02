Німеччина — Україна: онлайн-трансляція
Збірна України проведе товариський матч із Німеччиною, яка прийматиме чемпіонат Європи-2024.
Зустріч відбудеться у понеділок, 3 червня. Початок — о 21:45 за київським часом.
Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку починаючи з 21:30.
Напередодні збірна України провела перше тренування в Німеччині.
На груповому етапі чемпіонату Європи українці зіграють проти Бельгії, Словаччини та Румунії. У межах фінального етапу підготовки до турніру національна команда проведе товариські матчі проти Німеччини (3 червня), Польщі (7 червня) та Молдови (11 червня).
Нагадаємо, збірна України пробилася на Євро-2024 через плей-оф. Спершу "жовто-сині" видали суперкамбек проти Боснії і Герцеговини, а потім здобули вольову перемогу над Ісландією.