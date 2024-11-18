Гол у трьох матчах: український тренер пояснив результативність Довбика за збірну України
Головний тренер тернопільської Ниви Юрій Вірт вважає, що результативність Артема Довбика у збірній України пов'язана зі стилем гри команди.
Цитує тренера Sport-express.ua.
"Критика зрозуміла, але чому Довбик у клубі один, а у збірній – інший? Рома, хоч і розпочала сезон невдало, але все одно сповідує атакувальний футбол, а наша збірна, принаймні в матчі з Грузією, ні. Не має Довбик достатньої кількості гострих, проникаючих пасів на нього. Навісів, які б він міг у своєму фірмовому стилі замикати головою.
Якщо з Албанією Україна все ж зіграє в атакувальному стилі, то ми побачимо геть іншого Довбика, у випадку, коли саме він буде діяти на вістрі", – розповів Вірт.
Зазначимо, що в активі Довбика 1 гол у поточному розіграші Ліги націй.
Матч Албанія – Україна відбудеться 19 листопада у Тирані та розпочнеться о 21:45 за Києвом. Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.
Нагадаємо, у вересневих матчах українці поступилися Албанії (1:2) та Чехії (2:3). У 3 турі Ліги націй збірна України мінімально перемогла Грузію, згодом команда Сергія Реброва зіграла внічию з Чехією.
А напередодні українці не зуміли втримати перемогу над грузинами. Після цих поєдинків Україна посідає останню сходинку в турнірній таблиці. В матчі з албанцями "синьо-жовтим" необхідна лише перемога.