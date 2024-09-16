Все вирішилось за добу: Вірт – про перехід у Ниву

Досвідчений український фахівець Юрій Вірт за добу прийняв рішення стати новим головним тренером тернопільської Ниви.

Цитує наставника "Український футбол".

"Як з'явився варіант з Нивою? Все вирішилося за добу. Революції не буде, то однозначно. Мені сподобалася команда по матчу з Нивою. Ми не заслуговували на поразку, але десь втратили концентрацію, почали боротьбу. В цілому команда добре себе показала", – сказав Вірт.

Тренер зазначив, що у новому клубі намагатиметься поліпшити гру та виправити помилки.

"Намагатимемось поліпшити гру і виправити помилки, аби вони не повторювалися. Вірю в те, що у нас все вийде. Я вчора був на матчі з Агробізнесом і це навіяло спогади, коли я приїздив сюди, в Тернопіль, футболістом і грав проти Ниви. В Тернополі дуже люблять футбол", – підсумував Вірт.

Тернопільська Нива за 7 матчів у Першій лізі набрала 7 очок і посідає 4 місце у групі А, але кілька команд мають хороші шанси обійти їх, адже зіграли на 1-2 поєдинки менше.