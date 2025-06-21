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Вірц: Ліверпуль входить у трійку найкращих клубів світу

Олег Дідух — 21 червня 2025, 17:58
Вірц: Ліверпуль входить у трійку найкращих клубів світу
Флоріан Вірц
ФК Ліверпуль

Зірковий півзахисник збірної Німеччини Флоріан Вірц прокоментував свій перехід у Ліверпуль.

Слова хавбека наводить пресслужба чемпіонів Англії.

"Я дуже щасливий і гордий. Нарешті це сталося, я довго цього чекав – і ось тепер я справді щасливий. Я просто подумав, що це правильний момент у моїй кар’єрі, щоб зробити наступний крок, і, звичайно, я хотів потрапити в клуб, який входить у трійку найкращих у світі, а на мою думку, Ліверпуль – один із них.

Так, я відчував, що опинився в найкращих руках у Ліверпулі. Мене справді переконали люди тут, ідея, і все, що клуб мені пропонує, було дуже хорошим. Врешті-решт мені було легко захопитися ідеєю приєднатися до Ліверпуля", – заявив німець.

За інформацією ЗМІ, контракт Вірца розрахований на 5 років, Ліверпуль заплатив фіксовану суму у 130-135 мільйонів євро. У разі виконанні певних умов, загальна сума трансферу може сягати 150 млн.

Ліверпуль Флоріан Вірц

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