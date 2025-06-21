Вірц: Ліверпуль входить у трійку найкращих клубів світу

Зірковий півзахисник збірної Німеччини Флоріан Вірц прокоментував свій перехід у Ліверпуль.

Слова хавбека наводить пресслужба чемпіонів Англії.

"Я дуже щасливий і гордий. Нарешті це сталося, я довго цього чекав – і ось тепер я справді щасливий. Я просто подумав, що це правильний момент у моїй кар’єрі, щоб зробити наступний крок, і, звичайно, я хотів потрапити в клуб, який входить у трійку найкращих у світі, а на мою думку, Ліверпуль – один із них.

Так, я відчував, що опинився в найкращих руках у Ліверпулі. Мене справді переконали люди тут, ідея, і все, що клуб мені пропонує, було дуже хорошим. Врешті-решт мені було легко захопитися ідеєю приєднатися до Ліверпуля", – заявив німець.