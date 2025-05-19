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Манчестер Сіті вийшов із боротьби за зірку Баєра: відома причина

Олексій Мурзак — 19 травня 2025, 17:57
Манчестер Сіті вийшов із боротьби за зірку Баєра: відома причина
Флоріан Вірц
Gеtty Images

Інтерес Манчестер Сіті до зірки Баєра Флоріана Вірца, який є одним із найбажаніших футболістів у це літнє трансферне вікно, останнім часом охолов.

Про це повідомляє ВВС.

За інформацією видання, керівництво "містян" вважає, що загальна сума витрачених коштів на його підписання може сягнути близько 300 мільйонів євро, що не відповідає їхнім очікуванням.

За 22-річним атакувальним півзахисником продовжує стежити чемпіон АПЛ Ліверпуль та чемпіон Бундесліги Баварія.

Водночас Манчестер Сіті переключить свою увагу на 25-річного півзахисника Ноттінгема Моргана Гіббс-Вайта.

Раніше стало відомо, що німецький клуб буде вимагати за трансфер 22-річного гравця 150 млн євро.

У поточному сезоні Вірц провів 44 матчі за Баєр у всіх турнірах, в яких забив 16 голів та віддав 15 результативних передач.

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