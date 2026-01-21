Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Вінісіус: Я не хочу бути в центрі уваги через те, що відбувається поза полем

Катерина Лисянська — 21 січня 2026, 10:33
Вінісіус: Я не хочу бути в центрі уваги через те, що відбувається поза полем
Вінісіус Жуніор
Getty Images

Нападник мадридського Реала Вінісіус Жуніор прокоментував розгромну перемогу над Монако у Лізі чемпіонів та відреагував на тиск з боку вболівальників.

Слова Жуніора надає foxsports.

"Останні кілька днів були дуже важкими не тільки для мене, але й для моїх товаришів по команді. Для мене це було особливо складно через освистування, і через те, що про мене говорили. Я завжди перебуваю в центрі уваги, але я не хочу бути там через те, що відбувається поза полем. Я хочу бути там лише через те, що роблю на полі, і через все, що зробив для цього клубу", – сказав нападник.

За словами футболіста, попри можливі технічні помилки, він продовжує віддавати всі сили заради клубу.

"В технічному плані я не завжди буду на висоті, але я все одно намагаюся віддавати всього себе за цю футболку і за цей клуб, який багато чого мені дав. Коли ми граємо вдома, нам потрібна підтримка вболівальників, щоб все повернулося до норми. Якщо ми будемо разом, то досягнемо великих успіхів у цьому сезоні", – додав футболіст.

Зазначимо, мадридський Реал розгромив Монако з рахунком 6:1 у Лізі чемпіонів. Вінісіус відзначився у матчі 3 асистами і голом. 

У цьому сезоні нападник зіграв 30 матчів, записавши на свій рахунок 7 голів та 11 асистів.

Нагадаємо, наразі атмосфера в середині колективу не є дуже товариською. Напередодні захисник Реала публічно розкритикував виступи декількох своїх одноклубників, у тому числі і Кіліана Мбаппе.

Реал Мадрид Вінісіус Жуніор

Вінісіус Жуніор

Вінісіус запропонував новому тренеру Реала штрафувати футболістів
Мбаппе закликав вболівальників Реала припинити персональну критику Вінісіуса
Вінісіус готовий продовжити контракт з Реалом
Лунін потрапив "під гарячу руку" президента Реала після сенсації у Кубку Іспанії
Лідер Реала відмовлявся підписувати контракт через Алонсо

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік