Вінісіус: Я не хочу бути в центрі уваги через те, що відбувається поза полем

Нападник мадридського Реала Вінісіус Жуніор прокоментував розгромну перемогу над Монако у Лізі чемпіонів та відреагував на тиск з боку вболівальників.

Слова Жуніора надає foxsports.

"Останні кілька днів були дуже важкими не тільки для мене, але й для моїх товаришів по команді. Для мене це було особливо складно через освистування, і через те, що про мене говорили. Я завжди перебуваю в центрі уваги, але я не хочу бути там через те, що відбувається поза полем. Я хочу бути там лише через те, що роблю на полі, і через все, що зробив для цього клубу", – сказав нападник.

За словами футболіста, попри можливі технічні помилки, він продовжує віддавати всі сили заради клубу.

"В технічному плані я не завжди буду на висоті, але я все одно намагаюся віддавати всього себе за цю футболку і за цей клуб, який багато чого мені дав. Коли ми граємо вдома, нам потрібна підтримка вболівальників, щоб все повернулося до норми. Якщо ми будемо разом, то досягнемо великих успіхів у цьому сезоні", – додав футболіст.

Зазначимо, мадридський Реал розгромив Монако з рахунком 6:1 у Лізі чемпіонів. Вінісіус відзначився у матчі 3 асистами і голом.

У цьому сезоні нападник зіграв 30 матчів, записавши на свій рахунок 7 голів та 11 асистів.

Нагадаємо, наразі атмосфера в середині колективу не є дуже товариською. Напередодні захисник Реала публічно розкритикував виступи декількох своїх одноклубників, у тому числі і Кіліана Мбаппе.