Що з продовженням? Вінісіус прокоментував ситуацію навколо нового контракту з Реалом

Вінгер Реала Вінісіус Жуніор запевнив, що він хоче залишитися в Мадриді та підписати з Реалом новий контракт.

Про це бажання 24-річний бразилець розповів в інтерв'ю TNT Sports BR.

Після того, як він віддав переможну гольову передачу в стиковому матчі плейоф Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті (3:2), Жуніор відповів на питання про переговори з "бланкос" щодо нової угоди.

"Я дуже радий, що можу розпочати переговори з Реалом про продовження мого контракту. Моя поточна угода розрахована до 2027 року, але я завжди говорив, що хочу грати тут ще довго, творити історію і відчувати любов уболівальників разом з президентом і тренерським штабом", – сказав Вінісіус.

Футболіст наголосив, що він планує залишитися в столиці Іспанії.

"Дасть Бог, переговори завершаться найближчими днями, і я зможу залишитися тут набагато довше (ніж до 2027 року).

Відповідаючи на запитання про можливу пропозицію від Саудівської Аравії, бразилець дистанціювався від будь-яких спекуляцій про від'їзд з Мадрида.

"Я нічого не знаю, зі мною ніхто не говорив".

"NUNCA TIVE MEDO DE NENHUMA TORCIDA!" 💬🇧🇷 Em exclusiva com a @tatimantovani, Vini Jr. prega respeito ao Manchester City, cita peso da camisa, diz como provocação da torcida o motiva e esclarece renovação com o Real Madrid. #CasaDaChampions pic.twitter.com/zTXts7vHlJ — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) February 11, 2025

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Нагадаємо, що вчора фанати Манчестер Сіті підготували спеціальний банер для Вінісіуса Жуніора, пов'язаний із Золотим м'ячем.

Після гри вінгер Реала розповів, що це лише додало йому мотивації краще виступити на "Етіхаді".