Вінгер України U-19: У нас козацький драйв і козацький дух

Вінгер юнацької збірної України Геннадій Синчук готовий до будь-якого суперника у півфіналі чемпіонату Європи, бо команда має козацький дух.

Про це він розповів у коментарі для пресслужби Української асоціації футболу.

"Ми зробили щось просто неймовірне. Це все для наших вболівальників, які підтримували нас і на стадіоні, і в Україні. А головне — це для наших військових, які захищають нас на фронті. Дякую всій Україні за вболівання, емоції просто шалені.

Нам не важливо, хто суперник — Італія, Іспанія, Франція, Північна Ірландія. Ми зробимо все, щоб виграти Францію, Іспанію, нам байдуже. Тому що ми Україна і в нас козацький драйв, козацький дух", — сказав Синчук.