Легіонер Вереса влаштував бунт та заявив про бажання повернутися до Бразилії – джерело

Бразильський легіонер Вереса Луан Кампос заявив про бажання повернутися до Бразилії.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, вінгер саботував самостійну зимову підготовку. Водночас у розмові з президентом клубу Іваном Надєїним він переконував, що не збирається покидати клуб, але потім на нього вийшли агенти з Бразилії.

Після цього Луан в ультимативній формі заявляв, що не хоче продовжувати виступати в Українській Прем'єр-лізі, втім, футболіста змусили повернутися до України разом із командою.

Раніше спортивний директор рівненського клубу Юрій Габовда заявив, що керівництво планує викупити контракт бразильського вінгера, який грає за клуб на правах оренди з Америки Мінейро.

У поточному сезоні на рахунку Луана Кампоса 6 голів та 1 асист у 18 матчах.