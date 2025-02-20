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Легіонер Вереса влаштував бунт та заявив про бажання повернутися до Бразилії – джерело

Олексій Мурзак — 20 лютого 2025, 14:46
Легіонер Вереса влаштував бунт та заявив про бажання повернутися до Бразилії – джерело
Луан Кампос
НК Верес

Бразильський легіонер Вереса Луан Кампос заявив про бажання повернутися до Бразилії.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, вінгер саботував самостійну зимову підготовку. Водночас у розмові з президентом клубу Іваном Надєїним він переконував, що не збирається покидати клуб, але потім на нього вийшли агенти з Бразилії.

Після цього Луан в ультимативній формі заявляв, що не хоче продовжувати виступати в Українській Прем'єр-лізі, втім, футболіста змусили повернутися до України разом із командою.

Раніше спортивний директор рівненського клубу Юрій Габовда заявив, що керівництво планує викупити контракт бразильського вінгера, який грає за клуб на правах оренди з Америки Мінейро.

У поточному сезоні на рахунку Луана Кампоса 6 голів та 1 асист у 18 матчах.

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